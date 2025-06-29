- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام - تصوير خالد كاملالأحد، 29 يونيو 2025 08:25 ص
بدأ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، توافد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد على لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، إحدى المواد الأساسية المضافة للمجموع، وسط تنظيم هادئ وتواجد أمني مكثف لتأمين سير اليوم الامتحاني.
وتعقد امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، حيث يؤدي طلاب النظام الجديد امتحانًا مكونًا من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بينما يتكون امتحان طلاب النظام القديم من 37 سؤالًا (3 مقالية و34 اختيار من متعدد).
ويُخصص للامتحان في النظام الجديد 60 درجة، منها 51 للاختيار من متعدد و9 للمقال، بينما تبلغ الدرجة النهائية في النظام القديم 50 درجة، منها 41 للاختيار من متعدد و9 درجات للمقال.
وتوزع الأسئلة على مستويات معرفية متنوعة، حيث تمثل 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، مقابل 30% لقياس مهارات التفكير العليا، وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب لجان خاصة في السجون والمستشفيات والمكفوفين ومدارس المتفوقين.
AU9A1096
اجراءات تأمين الامتحانات
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
الامهات يحفزن الطالبات
الدخول لاداء الامتحان
الطالبات قبل امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى
امتحان الثانوية العامة
بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحانات الثانوية العامة
تركيز تام ما قبل الامتحان
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
دخول الطالبات للامتحان
دخول امتحان الانجليزى
دخول طالبات الثانوية العامة
طالبة تراجع امتحان الانجليزى
مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة مادة الانجليزى
وصول الطالبات المدرسة
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز