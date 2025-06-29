شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، توافد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد على لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، إحدى المواد الأساسية المضافة للمجموع، وسط تنظيم هادئ وتواجد أمني مكثف لتأمين سير اليوم الامتحاني.

وتعقد امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، حيث يؤدي طلاب النظام الجديد امتحانًا مكونًا من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بينما يتكون امتحان طلاب النظام القديم من 37 سؤالًا (3 مقالية و34 اختيار من متعدد).

ويُخصص للامتحان في النظام الجديد 60 درجة، منها 51 للاختيار من متعدد و9 للمقال، بينما تبلغ الدرجة النهائية في النظام القديم 50 درجة، منها 41 للاختيار من متعدد و9 درجات للمقال.

وتوزع الأسئلة على مستويات معرفية متنوعة، حيث تمثل 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، مقابل 30% لقياس مهارات التفكير العليا، وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب لجان خاصة في السجون والمستشفيات والمكفوفين ومدارس المتفوقين.



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اجراءات تأمين الامتحانات



استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى



الامهات يحفزن الطالبات



الدخول لاداء الامتحان



الطالبات قبل امتحان الانجليزى



امتحان الانجليزى للثانوية العامة



امتحان الانجليزى



امتحان الثانوية العامة



بدء امتحان اللغة الاجنبية



بدء امتحانات الثانوية العامة



تركيز تام ما قبل الامتحان



تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية



تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات للامتحان



دخول امتحان الانجليزى



دخول طالبات الثانوية العامة



طالبة تراجع امتحان الانجليزى



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة مادة الانجليزى



وصول الطالبات المدرسة