شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لاباز يلقى سلسلة من المحاضرات عن الحضارة المصرية والمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباز خلال شهر يونيو سلسلة من المحاضرات داخل الجامعات البوليفية، حيث تحدث عن الحضارة المصرية القديمة وأسرارها.

كما قدم شرحاً شاملاً عن المتحف المصري الكبير ومقتنياته والإعلان عن الاستعدادات الجارية لافتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد السفير المصري على أوجه التشابه القائمة بين الحضارات القديمة، وبخاصة بين مصر الفرعونية وعصر حضارة التيواناكو والإنكا في كل من بوليفيا والبيرو.

واستعرض أمام الجمهور بعض الاكتشافات الأخيرة بالمواقع الأثرية والأسرار غير المكتشفة، مشدداً على وجود آفاق واسعة للتفاهم الثقافي بين مختلف الشعوب.

وأتاحت هذه المحاضرات تسليط المزيد من الضوء على السياحة في مصر وأنماطها المختلفة، وإبراز أهمية الحضارة المصرية باعتبارها واحدة من أقدم وأعظم الحضارات في التاريخ، وما تميزت به في مجالات الهندسة المعمارية والرياضيات والفلك والطب والعلوم والفنون.