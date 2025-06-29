شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت جروبات الغش الإلكترونى الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 بعد بدء لجنة الامتحان، إضافة إلى إجابات الأسئلة، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل الإجراءات الخاصة بالطلاب الذين ثبت تورطهم فى تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، حيث يتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على التليفون المحمول المستخدم فى تصوير الأسئلة، مع تحويل الطالب إلى لجنة خاصة لاستكمال امتحانه.

انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة وسط إجراءات مشددة ضد الغش

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة ويستمر حتى 12 ظهرا، وتابعت قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف بدء الامتحان وتواجد الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين ودخول الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات.

42 سؤالًا و60 درجة.. تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

ويؤدى قرابة 780 ألف طالب وطالبة، الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى فى قرابة (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.