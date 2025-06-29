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شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسين - تصوير خالد كاملالأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة ويستمر حتى 12 ظهرا، وتابعت قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف بدء الامتحان وتواجد الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين ودخول الطلاب.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات.
ويؤدى قرابة 780 ألف طالب وطالبة، الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى فى قرابة (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
ويتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
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اجراءات تأمين الامتحانات
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
الامهات يحفزن الطالبات
الدخول لاداء الامتحان
الطالبات قبل امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى
امتحان الثانوية العامة
بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحانات الثانوية العامة
تركيز تام ما قبل الامتحان
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
دخول الطالبات للامتحان
دخول امتحان الانجليزى
دخول طالبات الثانوية العامة
طالبة تراجع امتحان الانجليزى
مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة مادة الانجليزى
وصول الطالبات المدرسة
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
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