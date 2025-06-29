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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة كالتالى :

- طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

- مخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد.

- تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- 3 ساعات زمن الامتحان فى النظامين القديم والجديد يبدأ الامتحان التاسعة صباحاً حتى 12 ظهرا.
- امتحان اللغة الأجنبية الأولى مادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.

- يتضمن الامتحان قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

 

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.


 

AU9A1096
AU9A1096

 

اجراءات تأمين الامتحانات
اجراءات تأمين الامتحانات

 

استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى

 

الامهات يحفزن الطالبات
الامهات يحفزن الطالبات

 

الدخول لاداء الامتحان
الدخول لاداء الامتحان

 

الطالبات قبل امتحان الانجليزى
الطالبات قبل امتحان الانجليزى

 

امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى للثانوية العامة

 

امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحان اللغة الاجنبية

 

بدء امتحانات الثانوية العامة
بدء امتحانات الثانوية العامة

 

تركيز تام ما قبل الامتحان
تركيز تام ما قبل الامتحان

 

تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية

 

تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات للامتحان
دخول الطالبات للامتحان

 

دخول امتحان الانجليزى
دخول امتحان الانجليزى

 

دخول طالبات الثانوية العامة
دخول طالبات الثانوية العامة

 

طالبة تراجع امتحان الانجليزى
طالبة تراجع امتحان الانجليزى

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة مادة الانجليزى
مراجعة مادة الانجليزى

 

وصول الطالبات المدرسة
وصول الطالبات المدرسة

 

ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى

 

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