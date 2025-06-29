شكرا لقرائتكم خبر عن وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

وسط دعوات الأمهات، بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الدخول إلى اللجان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بعد انتهاء إجراءات التفتيش، إذ ينطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى بوابة المدرسة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدين حرصهم على التواجد مع أبناءهم، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

وحرص الطلاب على مراجعة المادة قبل دقائق من دخول اللجان وبدء الامتحان، في محاولة لاستذكار النقاط الصعبة واسترجاع المعلومات المهمة وتثبيت النقاط الرئيسية في أذهانهم من خلال الكتب والمذكرات والملازم، وذلك وسط أجواء من التركيز والاستعداد.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2025، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتضمنت التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، كما أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والفيزياء والتاريخ فى المواد المضافة للمجموع.

ووفقًا لجدول الثانوية العامة 2025، يتبقى للطلاب امتحانات أيام الأحد 29 يونيو فى اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.