شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل دخول لجان امتحان اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت قبل قليل إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل أداء امتحان الدور الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات.

ورصد ”الخليج 365”، أجواء الامتحان من أمام مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حيث استلمت لجان الامتحان صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي يؤديه طلاب النظامين القديم والجديد، اليوم، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى بوابة المدرسة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدين حرصهم على التواجد مع أبنائهم، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأوضحت أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدّمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الجيزة بلغ 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة موزعين على 186 لجنة امتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.



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اجراءات تأمين الامتحانات



استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى



الامهات يحفزن الطالبات



الدخول لاداء الامتحان



الطالبات قبل امتحان الانجليزى



امتحان الانجليزى للثانوية العامة



امتحان الانجليزى



امتحان الثانوية العامة



بدء امتحان اللغة الاجنبية



بدء امتحانات الثانوية العامة



تركيز تام ما قبل الامتحان



تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية



تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات للامتحان



دخول امتحان الانجليزى



دخول طالبات الثانوية العامة



طالبة تراجع امتحان الانجليزى



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة مادة الانجليزى



وصول الطالبات المدرسة