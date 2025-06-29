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بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى

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  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 1/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 2/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 3/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 4/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 5/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 6/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 7/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 8/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 9/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 10/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 11/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 12/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 13/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 14/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 15/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 16/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 17/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 18/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 19/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 20/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 21/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 22/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 23/24
  • بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى 24/24

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام تصوير خالد كامل

الأحد، 29 يونيو 2025 08:36 ص

بدأ، منذ قليل، دخول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد إلى لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة من قبل مسؤولي اللجنة، وذلك استعدادًا لبدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتوافد الطلاب على اللجنة منذ السابعة والنصف صباحًا، واصطفوا في هدوء أمام البوابات وسط تواجد كثيف من أولياء الأمور، في حين حرص عدد من الطلاب على مراجعة دروسهم الأخيرة سريعًا، بينما تم التأكد من الهوية الشخصية ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، قبل الدخول من أبواب المدرسة.

ويؤدي الطلاب اليوم امتحانًا في مادة أساسية مضافة للمجموع، حيث يتضمن امتحان النظام الجديد 42 سؤالًا (3 مقالية، و39 اختيار من متعدد) بإجمالي 60 درجة، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحانًا من 37 سؤالًا (3 مقالية، و34 اختيار من متعدد) بإجمالي 50 درجة. وتستمر اللجنة حتى الساعة 12 ظهرًا.

وتأتي هذه المحطة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، الذي انطلق يوم الأحد 15 يونيو بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، تلاها اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، وامتحانا الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو.

ويُستكمل الجدول الأسبوع المقبل بأداء طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، ثم الرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو، ويُختتم الأسبوع التالي بامتحانات الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وتتابع وزارة التربية والتعليم سير اليوم الامتحاني لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، للتأكد من الانضباط الكامل ومنع أي تجاوزات داخل اللجان.

AU9A1096
AU9A1096

 

اجراءات تأمين الامتحانات
اجراءات تأمين الامتحانات

 

استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى

 

الامهات يحفزن الطالبات
الامهات يحفزن الطالبات

 

الدخول لاداء الامتحان
الدخول لاداء الامتحان

 

الطالبات قبل امتحان الانجليزى
الطالبات قبل امتحان الانجليزى

 

امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى للثانوية العامة

 

امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحان اللغة الاجنبية

 

بدء امتحانات الثانوية العامة
بدء امتحانات الثانوية العامة

 

تركيز تام ما قبل الامتحان
تركيز تام ما قبل الامتحان

 

تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية

 

تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات للامتحان
دخول الطالبات للامتحان

 

دخول امتحان الانجليزى
دخول امتحان الانجليزى

 

دخول طالبات الثانوية العامة
دخول طالبات الثانوية العامة

 

طالبة تراجع امتحان الانجليزى
طالبة تراجع امتحان الانجليزى

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة مادة الانجليزى
مراجعة مادة الانجليزى

 

وصول الطالبات المدرسة
وصول الطالبات المدرسة

 

ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى

 

بدء دخول طلاب الثانوية العامة
بدء دخول طلاب الثانوية العامة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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