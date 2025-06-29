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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام تصوير خالد كاملالأحد، 29 يونيو 2025 08:36 ص
بدأ، منذ قليل، دخول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد إلى لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة من قبل مسؤولي اللجنة، وذلك استعدادًا لبدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وتوافد الطلاب على اللجنة منذ السابعة والنصف صباحًا، واصطفوا في هدوء أمام البوابات وسط تواجد كثيف من أولياء الأمور، في حين حرص عدد من الطلاب على مراجعة دروسهم الأخيرة سريعًا، بينما تم التأكد من الهوية الشخصية ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، قبل الدخول من أبواب المدرسة.
ويؤدي الطلاب اليوم امتحانًا في مادة أساسية مضافة للمجموع، حيث يتضمن امتحان النظام الجديد 42 سؤالًا (3 مقالية، و39 اختيار من متعدد) بإجمالي 60 درجة، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحانًا من 37 سؤالًا (3 مقالية، و34 اختيار من متعدد) بإجمالي 50 درجة. وتستمر اللجنة حتى الساعة 12 ظهرًا.
وتأتي هذه المحطة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، الذي انطلق يوم الأحد 15 يونيو بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، تلاها اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، وامتحانا الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو.
ويُستكمل الجدول الأسبوع المقبل بأداء طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، ثم الرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو، ويُختتم الأسبوع التالي بامتحانات الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وتتابع وزارة التربية والتعليم سير اليوم الامتحاني لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، للتأكد من الانضباط الكامل ومنع أي تجاوزات داخل اللجان.
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اجراءات تأمين الامتحانات
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
الامهات يحفزن الطالبات
الدخول لاداء الامتحان
الطالبات قبل امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى
امتحان الثانوية العامة
بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحانات الثانوية العامة
تركيز تام ما قبل الامتحان
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
دخول الطالبات للامتحان
دخول امتحان الانجليزى
دخول طالبات الثانوية العامة
طالبة تراجع امتحان الانجليزى
مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة مادة الانجليزى
وصول الطالبات المدرسة
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
بدء دخول طلاب الثانوية العامة
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