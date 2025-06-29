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مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى

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  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 1/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 2/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 3/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 4/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 5/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 6/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 7/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 8/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 9/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 10/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 11/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 12/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 13/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 14/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 15/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 16/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 17/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 18/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 19/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 20/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 21/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 22/23
  • مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى 23/23

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام تصوير خالد كامل

الأحد، 29 يونيو 2025 08:25 ص

وسط حالة من الترقب والهدوء، اصطف طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، يراجعون دروسهم في اللحظات الأخيرة قبل دخول لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى، إحدى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

وانشغل عدد من الطلاب بتصفح الملاحظات النهائية والنقاط المهمة في الورقة الأخيرة، فيما بدت ملامح التركيز والحذر على الوجوه، في محاولة لربط المعلومات ومراجعة التراكيب اللغوية قبيل انطلاق الامتحان.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جدول مكثف للثانوية العامة هذا العام، حيث أدى طلاب النظام الجديد امتحاناتهم حتى الآن في عدة مواد، بدأت يوم الأحد 15 يونيو بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، تلاها اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، والفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو.

ويواصل الطلاب أداء امتحاناتهم الأسبوع الجاري بـ اللغة الأجنبية الأولى اليوم الأحد 29 يونيو، تليها الكيمياء والجغرافيا الخميس 3 يوليو، والرياضيات البحتة الأحد 6 يوليو، على أن يُختتم الأسبوع التالي بامتحانات الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وتتابع وزارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية من خلال غرف العمليات بالمحافظات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية، وضمان دخول الطلاب في مواعيدهم المقررة دون تأخير.

 

AU9A1096
AU9A1096

 

اجراءات تأمين الامتحانات
اجراءات تأمين الامتحانات

 

استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى

 

الامهات يحفزن الطالبات
الامهات يحفزن الطالبات

 

الدخول لاداء الامتحان
الدخول لاداء الامتحان

 

الطالبات قبل امتحان الانجليزى
الطالبات قبل امتحان الانجليزى

 

امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى للثانوية العامة

 

امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحان اللغة الاجنبية

 

بدء امتحانات الثانوية العامة
بدء امتحانات الثانوية العامة

 

تركيز تام ما قبل الامتحان
تركيز تام ما قبل الامتحان

 

تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية

 

تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات للامتحان
دخول الطالبات للامتحان

 

دخول امتحان الانجليزى
دخول امتحان الانجليزى

 

دخول طالبات الثانوية العامة
دخول طالبات الثانوية العامة

 

طالبة تراجع امتحان الانجليزى
طالبة تراجع امتحان الانجليزى

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة مادة الانجليزى
مراجعة مادة الانجليزى

 

وصول الطالبات المدرسة
وصول الطالبات المدرسة

 

ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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