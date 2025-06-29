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شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعات سريعة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لامتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام تصوير خالد كاملالأحد، 29 يونيو 2025 08:25 ص
وسط حالة من الترقب والهدوء، اصطف طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، يراجعون دروسهم في اللحظات الأخيرة قبل دخول لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى، إحدى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
وانشغل عدد من الطلاب بتصفح الملاحظات النهائية والنقاط المهمة في الورقة الأخيرة، فيما بدت ملامح التركيز والحذر على الوجوه، في محاولة لربط المعلومات ومراجعة التراكيب اللغوية قبيل انطلاق الامتحان.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جدول مكثف للثانوية العامة هذا العام، حيث أدى طلاب النظام الجديد امتحاناتهم حتى الآن في عدة مواد، بدأت يوم الأحد 15 يونيو بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، تلاها اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، والفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو.
ويواصل الطلاب أداء امتحاناتهم الأسبوع الجاري بـ اللغة الأجنبية الأولى اليوم الأحد 29 يونيو، تليها الكيمياء والجغرافيا الخميس 3 يوليو، والرياضيات البحتة الأحد 6 يوليو، على أن يُختتم الأسبوع التالي بامتحانات الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وتتابع وزارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية من خلال غرف العمليات بالمحافظات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية، وضمان دخول الطلاب في مواعيدهم المقررة دون تأخير.
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اجراءات تأمين الامتحانات
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
الامهات يحفزن الطالبات
الدخول لاداء الامتحان
الطالبات قبل امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى
امتحان الثانوية العامة
بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحانات الثانوية العامة
تركيز تام ما قبل الامتحان
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
دخول الطالبات للامتحان
دخول امتحان الانجليزى
دخول طالبات الثانوية العامة
طالبة تراجع امتحان الانجليزى
مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة مادة الانجليزى
وصول الطالبات المدرسة
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
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