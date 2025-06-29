شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الجيزة لأداء امتحان الإنجليزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، في التوافد على اللجان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد.

وتنطلق لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث يتضمن الامتحان فى النظام الجديد 42 سؤالًا، بينما يشمل الاختبار فى النظام القديم 37 سؤالًا موزعة على جزئيات المنهج الدراسى.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأوشكت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، حيث يؤدى طلاب كل شعبة امتحانين بخلاف امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر له اليوم الأحد، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الكيمياء والأحياء أما طلاب شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الكيمياء والرياضيات البحتة والتطبيقية، أما طلاب شعبة أدبى يؤدون امتحان الجغرافيا والإحصاء كمادة مضافة للمجموع.



اجراءات تأمين الامتحانات



استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى



الامهات يحفزن الطالبات



الدخول لاداء الامتحان



الطالبات قبل امتحان الانجليزى



امتحان الانجليزى للثانوية العامة



امتحان الانجليزى



امتحان الثانوية العامة



بدء امتحان اللغة الاجنبية



بدء امتحانات الثانوية العامة



تركيز تام ما قبل الامتحان



تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية



تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات للامتحان



دخول امتحان الانجليزى



دخول طالبات الثانوية العامة



طالبة تراجع امتحان الانجليزى



مراجعة ما قبل الامتحان



مراجعة مادة الانجليزى



وصول الطالبات المدرسة