شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي يؤديه طلاب النظامين القديم والجديد، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

وبدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة في التوافد على اللجان، لأداء الامتحان، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يتضمن 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، ومخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن الامتحان لطلاب النظام القديم يتضمن 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت أن الامتحان يتضمن قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا، مؤكدة أن المادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.