شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.

ويجرى تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة وفق معدل درجات الطلاب فى الصف الثالث الإعدادى، ففى حالة ارتفاع المجاميع يتم رفع الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025، وفى حالة انخفاض الدرجات فى الشهادة الإعدادية يتم النزول بدرجات التنسيق، كما تعتمد كل مديرية تنسيق الثانوية العامة على حدة.

وتعمل المديريات التعليمية التى أعلنت نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية على تجهيز درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2025 من خلال حصر الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام بالعام الدراسى المقبل 2026، وتقسيم شرائح المجاميع للطلاب وتحديد متوسط درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2025.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.