شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الأزهر والأوقاف لتعزية أهالى فتيات كفر السنابسة بالمنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وفد من الأزهر الشريف، اليوم، بتوجيهات شيخ الأزهر، واجب العزاء فى أسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى أعقاب الحادث الأليم الذى أودى بحياتهن.

ترأس الوفد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث نقل الدكتور درويش تعازى الإمام الأكبر القلبية إلى أهالى الضحايا، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف الكامل ووقوفه إلى جانبهم فى محنتهم، باعتباره سندًا روحيًا ومجتمعيًا لأبناء الوطن.

ضم الوفد الأزهرى كلاً من؛ الشيخ صبحى زكريا زايد، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الدينى، وعماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة، بجانب عدد من قيادات وعّاظ الأزهر الشريف بالمحافظة، والذين توجهوا إلى المولى عز وجل بالدعاء للفتيات المتوفيات بالمغفرة والرحمة، ولأهلهنَّ بالصبر والسلوان، مع تأكيد استمرار دعم الأزهر ومواساته.

كما أدّى الدكتور محمد نبيل عراقى، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، مساء السبت 28 يونيو 2025، واجب العزاء فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وراح ضحيته عدد من الفتيات، وذلك نيابةً عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وباسم وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية؛ والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق؛ والدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية؛ وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية وأئمتها.

وقد ألقى كلمة العزاء باسم وزارة الأوقاف الدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، ناقلًا خالص العزاء لأسر الشهيدات، ومؤكدًا وقوف الوزارة بكامل أجهزتها إلى جانب الأسر المفجوعة، وداعيًا الله أن يتغمّد بناتهِنّ بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهنّ الصبر والسلوان.

ورافق الدكتور عراقى وفدٌ رفيع من قيادات مديرية أوقاف المنوفية، ضم كلًّا من: الدكتور محمد رجب خليفة، مدير المديرية؛ والدكتور حسام الشتيحى، مدير عام الدعوة؛ والشيخ سمير الصعيدى، مدير إدارة أوقاف منوف؛ والشيخ محمد تعيلب، مدير إدارة أوقاف شبين الكوم؛ إلى جانب مشاركة ميدانية واسعة من أكثر من خمسين إمامًا، حرصوا جميعًا على تقديم واجب العزاء، والدعاء للشهيدات بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء.