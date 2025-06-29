شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد يصل منطقة العاشر من رمضان لتوفير السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، حيث من المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد، بمنطقة العاشر من رمضان ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية فى القطاع التجارى وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتوفر أسواق اليوم الواحد السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة للمواطنين، حيث تعتبر أسواق اليوم الواحد واحدة من الأدوات الهامة لضبط الاسواق وتوفير السلع، وكذلك توفير فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين، وتقام أسواق اليوم الواحد اسبوعياً وتعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.