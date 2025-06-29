شكرا لقرائتكم خبر عن "غزة وتقسيم العالم" أبرز فعاليات يوم الفرانكوفونية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم "السبت" الاحتفال السنوى بيوم الفرانكوفونية الخاص باللغة والثقافة الفرنسية، فى إطار التعاون بين دولتى مصر وفرنسا فى مجال التعليم، وذلك على مسرح نيوكاسل بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور مكثف من طلاب المدارس الفرنسية فى مصر فى تقليد سنوى تحرص عليه مدارس قايتباى، والذى يُعقد دائمًا فى نفس الوقت من كل عام، احتفاءً بالثقافة الفرنسية.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة المهتمة بتعليم اللغة الفرنسية فى مصر، من بينهم: السيدة منى ماجدلانى، الرئيسة المشاركة لمهرجان المسرح المدرسى الدولى الفرانكوفونى فى مصر (FESTIF)، والسيدة وفاء عباس، المديرة العامة لتطوير اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم، والسيدة فتحية فتوح، المديرة التنفيذية للجمعية المصرية لمدرّسى اللغة الفرنسية (AEPF)، السيدة فتحية الباهى، رئيسة لجنة التحكيم والمهندس محمد كمال والسيدات منال وحيد ورشا هاشم وتريز نظيف وممثلى المركز الثقافى الفرنسى بمصر.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى المصرى والسلام الوطنى الفرنسى، ثم فقرة استعراضية عن الألوان باللغة الفرنسية، وبعدها قامت نوران احمد هيبة ومروان ممدوح بتقديم فقرة النشرة الجوية باللغة الفرنسية التى استعرضت التغيرات المناخية حول العالم، من خلال عرض مصور لحالة الطقس فى العواصم العالمية.

وشهد الحفل ايضا استعراض صامت عن مخاطر الاستخدام السيئ للإنترنت، وبعدها قامت نوران أحمد بتقديم فقرة أغنية فرنسية بعنوان "رقصة أخيرة"، ثم قدم الطلاب الأغنية الشهيرة "سلمى يا سلامة" للنجمة المصرية العالمية داليدا باللغتين العربية والفرنسية التى شهدت تفاعل كبير من الحاضرين، كما تم تقديم أغنية عن تقسيم العالم والحروب بعنوان "هم قسموا العالم"، تناولت تقسيم العالم والحروب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعدوان الإسرائيلى على غزة.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية باللغة الفرنسية "مرآة الأرواح" تتناول مجموعة من الأصدقاء يقفون أمام مرآة سحرية تظهر ما بداخلهم، ثم تكريم كل المشاركين فى الفعاليات.



الاحتفال بيوم الفرانكوفونية بالعاصمة الإدارية



الاحتفال بيوم الفرانكوفونية بالعاصمة الإدارية



الاحتفال بيوم الفرانكوفونية بالعاصمة الإدارية