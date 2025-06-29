شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من وزارة المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، مقارنة بـ83 مليار جنيه في العام المالي الجاري، في زيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد البيان المالي، أن الحكومة مستمرة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحد من إهدار الموارد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين في حياة كريمة قائمة على الاستهداف العادل.

وأوضح البيان أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مواطن، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 60.8 مليون مستفيد، وهو ما يتطلب الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية وتحديث قواعد البيانات لضمان كفاءة توزيع الدعم.

كما أشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يشمل إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب تطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.