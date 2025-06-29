شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 صور سائق النقل المتسبب فى المتسبب في حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى راح ضحية 19 حالة أثناء عرضه على النيابة العامة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكدت التحاليل التى تم إجراؤها لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، إيجابية تعاطى المخدرات والمنشطات.

تمكنت مباحث مركز اشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب فى الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.