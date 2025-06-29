شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير التطعيمات الروتينية فى 5300 وحدة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه بدأ العمل بالبرنامج الموسع للتطعيمات في مصر عام 1984، مستهدفا 6 أمراض حتى وصل إلى 10 أمراض.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: يتم تقديم التطعيمات الروتينية من خلال أكثر من 5300 وحدة رعاية أولية ومركز طبي على مستوى الجمهورية. مضيفا : يمكننا ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشارها.

واستكمل الدكتور حسام: التعاون بين قطاع الطب الوقائي والهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية يتم من خلاله توفير الطعوم والأمصال التي تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية وطبقا للشروط الصحية والأمان.