شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين: نعانى من نقص حاد فى الأدوية والمعدات الطبية.. والاحتلال يحاصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا فى الهجمة الشرسة على المنظومة الصحية والمواطنين فى غزة وأخرج معظم المستشفيات فى القطاع عن الخدمة الصحية.

وأضاف "الدقران"، في مداخلة من غزة لقناة "إكسترا نيوز"، إنه حتى هذه اللحظة فإن جيش الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، حيث تستقبل المستشفيات يوميا مئات من المصابين وعشرات الشهداء نتيجة لارتكاب العديد من المجازر للمواطنين وهم نيام.

وأوضح خليل الدقران أن مسلسل الجرائم مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلى، والأوضاع الصحية فى غزة مازالت سيئة، حيث نفذت معظم الأدوية اللازمة والمنقذة للحياة ولم يبق إلا نسبة قليلة، والوضع يدمى له القلب، ويتم استقبال المصابين والمرضى على الأرض لعدم وجود أسرة.