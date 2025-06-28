شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج بإجابات نموذجية.. مراجعة ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة قبل ليلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، تتضمن نماذج استرشادية لأسئلة الامتحان وإجاباتها النموذجية، وذلك لمساعدة الطلاب على التدريب العملي وتحقيق أفضل استفادة ممكنة قبل يوم الامتحان، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدًا الأحد، 29 يونيو، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظامَيها القديم والجديد، في جميع لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وتأتي هذه النماذج لتغطي كافة أجزاء منهج الصف الثالث الثانوي، حيث تشمل أسئلة متنوعة على القواعد والمفردات، وموضوعات التعبير والترجمة، بالإضافة إلى أسئلة القراءة والقصة، مع تقديم إجابات تفصيلية لكل نموذج حتى يتمكن الطالب من تقييم مستواه وفهم طريقة الحل الصحيحة، كما أنها تحاكي الشكل المتوقع للامتحان الرسمي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، مشيرةً إلى أن الامتحان يتكون من 42 سؤالًا؛ تشمل 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية؛ حيث هناك 27 سؤال اختيار من متعدد؛ مخصص لكل منها درجة واحدة، و12 سؤالًا آخر؛ مخصص لكل منها درجتان.