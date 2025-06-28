شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسين مدكور يتسلم مهام عمله رئيسا لقضايا الدولة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يباشر المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، مهام عمله رئيسا للهيئة عقب تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بمقر الهيئة بالمهندسين بجوار مسجد مصطفى محمود.

فيما يسمح للصحفيين والإعلاميين بحضور مراسم تسلم رئيس الهيئة مهام عمله، ويتم السماح بإجراء اللقاءات الصحفية مع المستشار حسين مدكور، بشأن خطة العمل المستقبلية لهيئة قضايا الدولة.



