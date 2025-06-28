أخبار مصر

المستشار حسين مدكور يتسلم مهام عمله رئيسا لقضايا الدولة الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

المستشار حسين مدكور يتسلم مهام عمله رئيسا لقضايا الدولة الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسين مدكور يتسلم مهام عمله رئيسا لقضايا الدولة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الله محمود

السبت، 28 يونيو 2025 07:23 م

يباشر المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، مهام عمله رئيسا للهيئة عقب تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بمقر الهيئة بالمهندسين بجوار مسجد مصطفى محمود.

 

فيما يسمح للصحفيين والإعلاميين بحضور مراسم تسلم رئيس الهيئة مهام عمله، ويتم السماح بإجراء اللقاءات الصحفية مع المستشار حسين مدكور، بشأن خطة العمل المستقبلية لهيئة قضايا الدولة.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements