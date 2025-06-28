شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الهيئة الوطنية لضمان حسن سير انتخابات الشيوخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -

*إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.

*إجراء برامج تدريبية عديدة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.

*تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

*إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية.

*تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية.

*الانتهاء من معاينة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية.

*تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي للمرشحين.

*وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

*التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات لتصويت المصريين بالخارج.