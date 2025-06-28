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إجراءات الهيئة الوطنية لضمان حسن سير انتخابات الشيوخ.. إنفوجراف

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إجراءات الهيئة الوطنية لضمان حسن سير انتخابات الشيوخ.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادي

السبت، 28 يونيو 2025 07:13 م

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -

*إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.

*إجراء برامج تدريبية عديدة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية.
*تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

*إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية.

*تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية.

*الانتهاء من معاينة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية.

*تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي للمرشحين.

*وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

*التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات لتصويت المصريين بالخارج.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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