شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يُطَيِّب جسدى القديسين الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس والان مع تفاصيل الخبر

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، دير السيدة العذراء (البرموس) بوادي النطرون، وذلك في إطار احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ "قس برية شيهيت" اللذين تحتفل الكنيسة بعيدهما الثلاثاء المقبل.

وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله الدير نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير وعدد من الآباء الأساقفة ومجمع الآباء الرهبان، حيث توجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة.

وكانت لقداسته جلسة روحية مع الآباء الرهبان ألقى خلالها كلمة روحية مناسبة.