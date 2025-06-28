شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من ١٦٠٠ طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل “يوروكونترول” و”الإيكاو” و”الأياتا” بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ووجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام ٢٠٢٥. الرئيس السيسى يوجه بطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025 إشادات دولية بمنظومة المراقبة الجوية المصرية رغم إغلاق مجالات جوية بدول مجاورة

قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، على هامش مؤتمر صحة أفريقيا، إنه تم عقد جلسة على إنجازات وزارة الصحة في مجال السكان، وكيف يمكن تحقيق أهدافنا بشكل أسرع في القضية السكانية.

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بزيادة التعويضات فى حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائقنائب وزير الصحة: حققنا هدفنا فى خفض معدلات المواليد فى عام 2024 بدلا من 2027"الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرا الثلاثاء للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - اجتماعاً هاماً صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ۲۰٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديموقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم التوقيع عليه رسمياً في واشنطن يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 ، للتوصل لتسوية للأزمة في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية. السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى وجّهَت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي حادث المنوفية الأليم، وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى:" فيس بوك":"قلوبنا يعتصرها الألم على بناتى ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان". قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة الجيزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث استعرض سيادته حالة تطهيرات الترع والمصارف وتشغيل وصيانة محطات الرفع، وموقف توفير احتياجات مياه الرى والشرب والصناعة بنطاق المحافظة، ومقترحات تطوير إدارة المنظومة المائية لترعة شبرامنت للتعامل مع التحديات التى تواجه الترعة لمرورها داخل كتله سكنية كثيفة. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات. سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أرى بعدها إلا الضحايا سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أرى بعدها إلا الضحايا قال سائق السيارة النقل المتسبب فى وفاة 19 حالة في حادث المنوفية خلال اعترافاته، إن عجلة القيادة اختلت بيده بسبب السرعة، فقامت السيارة بدهس السيارة الميكروباص عقب اختراق الحواجز وقابلت السيارة فى الطريق المعاكس ولم أرى بعدها إلا الضحايا. وزيرة التضامن تعلن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات غدا وزير الرى: اتخاذ اللازم حيال الزمامات الزراعية المخالفة والأراضى الرملية المروية بالغمر السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادىمصلحة الضرائب: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يتضمن الامتحان فى النظام الجديد 42 سؤالا بينما يشمل الاختبار فى النظام القديم 37 سؤالا موزعة على جزئيات المنهج الدراسى. الصحة العالمية: نشرت المجموعة الاستشارية العلمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بأصول مسببات الأمراض الجديدة ساجو (SAGO)، وهي لجنة مكونة من 27 خبيراً مستقلاً ودولياً ومتعدد التخصصات، اليوم تقريرها حول أصول فيروس كورونا SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسؤول عن جائحة كورونا. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 37 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 29 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الصحة العالمية: كورونا انتشرت عن طريق الخفافيش مباشرة أو من خلال حيوان وسيط

مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيراتغدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى