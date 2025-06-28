شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن المجلس اعتمد محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث انتهى الاجتماع إلى (الإعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية.

كما انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 50% على الأقل لأبناء المصابين بالعجز الجزئي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية)، على أن تلتزم الجامعة بسداد الرسوم المقررة للصناديق عن أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي والجزئي المقيدين لديها، ويعفى الطلاب من مقابل جميع الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة، على أن يكون تمتع الطالب بالإعفاء بموجب خطاب رسمي من قبل صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.