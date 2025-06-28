شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون شهادة ثقة.. صفحة الخليج 365 تتخطى 30 مليون متابع على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 التأكيد على صدارته، ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، حيث وصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على فيس بوك إلى 30 مليون متابع، ليعزز ”الخليج 365” تفوقه وصدارته للمشهد الصحفى والإعلامى برؤى مختلفة وتصورات أكثر تجددا وتطورا.

أكثر من 30 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما عن الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك والتي يثقون في مصداقيتها وشفافيتها، والتى تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يهم الخليج 365 فى المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.

فالحساب الرسمى لـ"الخليج 365"، على فيس بوك، هو الوجه الأساسي والرئيسي لأكثر من 30 مليون متابع من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، الذين يبحثون عن سرعة ودقة الخبر قبل الجميع، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التي يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون ”الخليج 365”، الذى حقق طفرة كبيرة في عالم الصحافة الإلكترونية.

ويوما بعد يوم يؤكد ”الخليج 365” ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، وأيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعى والمحتوى الرقمى الجديد الجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، لتؤكد على ثقة قراء مصر والوطن العربى فى ”الخليج 365” وشفافيتها ومصداقيتها، ليكون الخليج 365 هو الموقع الإخبارى الأول والأكثر متابعة على "السوشيال ميديا".