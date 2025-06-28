شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026 وذلك اعتبارًا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ على أن يتم غلق باب التقدم قبل الامتحانات بخمسة أيام.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة دمياط.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.