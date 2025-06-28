وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله

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القاهرة - سامية سيد -

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة دمياط.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب على التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المرشدين المؤهلين؛ لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

وأكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة بتصنيف QS العالمي لعام 2025، وإدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية لعام 2025–2026 بتصنيف "U.S. News & World Report"، كما تم إدراج 51 جامعة مصرية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسخته لعام 2025. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يونيو، ومنها أن الدكتور أيمن عاشور شهد المحاضرة التذكارية للدكتور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وشهد الدكتور أيمن عاشور نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة في نسخته الثالثة، وذلك برعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، والذي أقيم بهدف رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة.

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الآداب بجامعة بنها وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والصندوق، لإطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بجامعة بنها، ومنح الأولوية لخريجي الليسانس للانضمام للعمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وصندوق مكافحة الإدمان، لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، استمرارًا لسياسة تطوير المعاهد العليا التي تتبعها الوزارة؛ لتحسين جودة العملية التعليمية بها.

وفي إطار جولاته الميدانية، افتتح الدكتور أيمن عاشور عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، حيث تم افتتاح تطوير مستشفى الجراحة وكذلك افتتاح مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى مدرجات بأرض جامعة بنها بكفر سعد، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و350 مليون جنيه، فضلًا عن تفقد مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) بالجامعة.

كما قام الدكتور أيمن عاشور بزيارة المركز العربي للبحوث والتطوير بمدينة بنها، التابع لمجموعة "العربي"، والذي يهدف إلى تصنيع وتوطين تكنولوجيا الأجهزة المنزلية والإلكترونية، كما وجه الوزير بإمكانية دراسة مقترح برنامج دراسي بجامعة بنها التكنولوجية بالشراكة مع مجموعة "العربي" استجابة لاحتياجات سوق العمل.

وتفقد الوزير موقع الجامعة الفرنسية؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمقر الحرم الجديد للجامعة بمدينة الشروق، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي بشأن معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، كما اطلع على معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية لمباني الجامعة.

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الآداب بجامعة بنها وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والصندوق، لإطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بجامعة بنها، ومنح الأولوية لخريجي الليسانس للانضمام للعمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وصندوق مكافحة الإدمان، لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها 12 جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وتناول الاجتماع مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ولضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، كما وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد.

ووضع الدكتور أيمن عاشور حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم، واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول مركز علاج الأورام التابع لمستشفيات جامعة الفيوم، والذي يعد أول منشأة طبية حكومية متخصصة في علاج الأورام بمحافظة الفيوم.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور مقر جامعة الفيوم الأهلية، للاطمئنان على جاهزية الجامعة لبدء الدراسة بها، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026 وذلك اعتبارًا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ على أن يتم غلق باب التقدم قبل الامتحانات بخمسة أيام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث انتهى الاجتماع إلى (الإعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية.

كما انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 50% على الأقل لأبناء المصابين بالعجز الجزئي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية)، على أن تلتزم الجامعة بسداد الرسوم المقررة للصناديق عن أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي والجزئي المقيدين لديها، ويعفى الطلاب من مقابل جميع الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة، على أن يكون تمتع الطالب بالإعفاء بموجب خطاب رسمي من قبل صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025/2026.

ووافق المجلس أيضًا على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية تعليم إبتدائي (أساسي) بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026.

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية) للعام الجامعي 2025/2026.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة لتنفيذ الإجراءات المتخذة، من قبل وزارة التعليم العالي للترويج الإعلامي للجامعات المصرية، عبر مختلف المنصات الرسمية، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع، يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج.

كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة لإعداد دراسة متكاملة، حول تدویل التعلیم العالي والبحث العلمي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الریادة العالمیة، وعقد شراكات دولیة فعالة، من أجل دعم التعلیم العابر للحدود ودعم البحث العلمي التنافسي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يونيو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول فاعليات مؤتمر مستقبل التراث في نسخته الثانية، الذي أقيم تحت عنوان: "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات".

وعلى هامش انعقاد المجلس، كرمت الدكتورة جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل المنظمة الفاو في مصر، عددًا من قيادات الوزارة والجامعات، تقديرًا لجهودهم في دعم أنشطة الشباب في مجال الابتكار وبناء القدرات في المجال الزراعي، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم نماذج محاكاة لمنظمة الأغذية والزراعة في الجامعات المصرية.

وكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلا من المهندس علي الغالي محمد الغالي، لقيامهما بالتبرع بأرض ومبنى مستشفى الغالي، كما قاما بالتبرع بأثاث المدينة الجامعية للبنات، وتجديد الأرصفة، وثمن الوزير هذه التبرعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وأبناء المحافظة.