شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستشعار من البعد يشارك في افتتاح ورشة إنشاء "كيوب سات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، في افتتاح ورشة عمل متخصصة حول مبادرة تطوير وإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة "كيوب سات" لخدمة منظومة الصحة.

في كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور إسلام أبوالمجد الضوء على الدور المحوري لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في دراسة منظومة الصحة.

وأكد رئيس الهيئة أن بيانات الأقمار الصناعية توفر معلومات حيوية حول العوامل البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مثل تلوث الهواء، والعواصف الترابية، وناقلات الأمراض، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية بما في ذلك أقمار الاتصالات، يمكن أن تسهم بفعالية في منظومة الصحة عن بعد (Telemedicine)، وتقديم الخدمات الصحية للمناطق الوعرة والقرى التي تفتقر إلى البنية التحتية الصحية اللازمة.

واستعرض الدكتور إسلام أبوالمجد تاريخ الهيئة، وأشار إلى أنها من أقدم الهيئات البحثية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد في إفريقيا، حيث تأسست عام 1970. مؤكدًا مساهمة الهيئة ببياناتها ومعلوماتها لخدمة الدولة، ومشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في نقل وتوطين هذه التكنولوجيات.

وأشاد رئيس الهيئة باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وبالدعم الكبير الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية لسياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقية، مؤكدًا أن بناء الوكالة الإفريقية للفضاء، بالشراكة مع الهيئات البحثية ووكالات الفضاء المحلية، سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الصحة في القارة الإفريقية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أبوالمجد أهمية تعظيز الشراكة، مشددًا على أن الهيئة قادرة على تقديم الدعم والتدريب وتنفيذ المشروعات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة لخدمة القارة الإفريقية.