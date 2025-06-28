شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: إصابة 7 فى حادث بطريق أسيوط-المنيا أثناء المشاركة بتصحيح الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، يفيد بإصابة معلمين من مدرسة أبنوب الثانوية الزراعية بالعوامر بمحافظة أسيوط، في حادث سير بطريق أسيوط - المنيا أثناء التوجه للمشاركة في استكمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية.

وعلى الفور وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أحمد حسين أمين النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بالتوجه فورًا إلى مستشفى المبرة لمرافقة المعلمين المصابين ومتابعة الدعم والرعاية الصحية المقدمة لهما.

كما وجه نقيب المعلمين، بسرعة صرف إعانة صحية عاجلة للمعلمين بمبلغ 3 آلاف جنيه وتكليف عزت على رئيس فرعية المعلمين بأسيوط بالتواجد معهم فى المستشفى.

وكشفت تفاصيل الواقعة إصابة كلا من المعلم شهدي منير ، بشرخ في الذراع، واصابة المعلمة مديحة صابر بكسر في الذراعين، في حادث سير، نتيجة تصادم السيارة التى كانا يستقلانها مع سيارة أخرى، أثناء توجههما من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا للمشاركة في تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية.

ومن جانبه، أوضح أحمد حسين أمين النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، أن الأستاذ شهدي غادر المستشفى عقب تلقيه العلاج والرعاية الطبيةاللازمة، بينما ستجري الأستاذة مديحة، عملية جراحية في الذراعين.

وأكد نقيب المعلمين أن غرفة عمليات النقابة تتابع بشكل يومي جميع حالات المعلمين المشاركين في كافة أعمال الامتحانات، مشددا على النقابة ستستمر في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة للزملاء المعلمين، تقديرا لدورهم الرائد في خدمة العملية التعليمية.



