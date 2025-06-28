شكرا لقرائتكم خبر عن لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى أسئلة الإنجليزي وإجاباتها لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظامين القديم والجديد، غدًا الأحد 29 يونيو 2025، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يتضمن الامتحان فى النظام الجديد 42 سؤالًا، بينما يشمل الاختبار فى النظام القديم 37 سؤالًا موزعة على جزئيات المنهج الدراسى.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة اللغة الإنجليزية وإجاباتها، يستطيع الطلاب من من خلالها التدريب على أسئلة الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، في مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك لمساعدتهم على الإلمام بالمناهج والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأوشكت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، حيث يؤدى طلاب كل شعبة امتحانين بخلاف امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر له غد الأحد، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الكيمياء والأحياء أما طلاب شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الكيمياء والرياضيات البحتة والتطبيقية، أما طلاب شعبة أدبى يؤدون امتحان الجغرافيا والإحصاء كمادة مضافة للمجموع.



