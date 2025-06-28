شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنفى صدور بيان بشأن تحقيقات تصوير امتحان الفيزياء للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن ما تم نشره بشأن انتهاء الوزارة اليوم السبت، من التحقيقات الخاصة بواقعة تصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة الفيزياء باحدي لجان الثانوية العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح ومفبرك وليس له أي أساس من الصحة ولم يصدر أي بيانات من الوزارة في هذا الشأن.



وكانت صفحات الفيس بوك ، تداولت بيانا زعمت أنه صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشار البيان إلى أنه أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات التي اجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية عن توقيع عدد من العقوبات على بعض المسؤولين عن اللجنة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية بمجازاة «م. م. ب» رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء .

كما قررت الوزارة مجازاة كل من «ن س. د » مراقب أول اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه و «ط. م. خ» مراقب الدور، و«ع. أ. أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، مسئولي امن اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم جميعا من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا الخميس الماضى 26 يونيو، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.