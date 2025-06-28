شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: 30 يونيو كانت طوق النجاة والرئيس السيسي حافظ على مقدرات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى للخدمات التهنئة والمباركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد نقيب المرافق، أن ثورة 30 يونيو، كانت نقطة تحول مصيرية من مشهد عصيب ينذر بغرق البلاد فى دوامة من الفوضى العارمة والإرهاب الخبيث الذى هدد النسيج الوطنى ومؤسسات الدولة نفسها، إلى دولة فاعلة ورائدة إقليميا ودوليا صاحبة سيادة وقدرة وكلمة مسموعة، قائلا: أن ذكرى 30 يونيو تذكرنا بأن إرادة الشعب الموحدة، مدعومة بقيادة حكيمة وجيش وطنى مخلص، هى الضمانة الأكيدة لعبور الأزمات وبناء مستقبل.

وأضاف: حيث تجسدت إرادة الشعب المصرى العظيم وتطلعاته وآماله للخروج من هذا النفق المظلم، مدعومة بأمانة القيادة وحكمة الزعيم "عبد الفتاح السيسي" الذى كان طوق النجاة والدرع المنيع لحماية شرعية الإرادة الشعبية ومقدرات الوطن من الانزلاق فى الفوضى ومشروع الهيمنة الإرهابية الذى كاد أن يفتك بالهوية المصرية.

وتابع: أن وعى القيادة السياسية جعلها تدرك ضرورة صياغة فصل جديد فى تاريخ الدولة المصرية، وتأسيس جمهورية جديدة، أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل إخلاص وتفان بترسيخ قواعد البنى التحتية بكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزيزً للقوى الوطنية عبر تدعيم أركان الجيش المصري، الداعم الأول لاستقرار البلاد وصمام أمانها، وتقوية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.

واستطرد: أن ما حققته الدولة المصرية بسواعد أبنائها لم تكن انجازات فى مجالات أو جوانب محدودة بل كان تنمية شاملة فى كافة المجالات، اعادت السيادة للكلمة المصرية وعظمت مكانتها إقليميا ودوليا بحكمة القيادة السياسية الواعية التى تستشرف المستقبل وتعى التحديات، ورغم العواصف الإقليمية المتلاطمة والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تثبت مصر يومًا بعد يوم، بقيادة السيسى وإصرار شعبها، صمودها وقدرتها على تجاوز المحن.