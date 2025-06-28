شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمعة المركبات": الاكتفاء بصورة المحضر لصرف تعويضات حادث أشمون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي المركبات عن تواصلها مع أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة آخرين، مؤكدة الاكتفاء بصورة واحدة فقط من محضر الشرطة عن الحادث دون اشتراط تقديم أكثر من نسخة رسمية من أهلية كل متوف لبدء إجراءات صرف التعويضات، وذلك بناءاً على التوجيه الصادر من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمسئولين بالمجمعة.

وأضافت المجمعة فى بيان، أنه تم التواصل مع أحد أهالى إحدى المتوفيات والتواصل مع عمدة قرية كفر السنابسة والتابع لها معظم ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بنطاق بمحافظة المنوفية – قبل كارتة الخطاطبة – والذي أسفر عن وفاة تسعة عشر (١٩) فتاة وإصابة آخرين.

حيث تم الاتفاق على قيامه وبعض المسئولين بالمجمعة بزيارة القرية للقيام بواجب العزاء إلى جانب توضيح الدور الذى تقوم به المجمعه وما هي المستندات والإجراءات المطلوبه وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ مع التيسير على الأهالى فى تقديم الطلبات الخاصه بصرف التعويضات

وفي هذا الإطار، تؤكد المجمعة أنها وبهدف تخفيف المشقة عن أسر الضحايا، قررت الإكتفاء بصورة واحدة فقط من محضر الشرطة عن الحادث دون اشتراط تقديم أكثر من نسخة رسمية من أهلية كل متوفى ، بما يُجنب الأهالي تحمل أعباء مادية إضافية ناتجة عن استخراج مستندات رسمية متعددة، خصوصاً في ظل الظروف النفسية والإنسانية التي يمر بها أسر الضحايا

وتؤكد المجمعة مجدداً إلتزامها الكامل بواجبها في صرف التعويضات المستحقة بأقصى سرعة ممكنة ، وذلك وفقاً لما تقضي به القواعد القانونية المنظمة لعمل المجمعة والتغطية التأمينية المقررة في مثل هذه الحالات.

وكانت المجمعة قد تقدمت باسم رئيسها وكافة العاملين بها بأحر التعازي لأسر الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. كما تؤكد استعدادها الكامل للرد على كافة استفسارات ذوي المتوفين والمصابين، سواء من خلال المقر الرئيسي أو فروع المجمعة أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.



وتجدد المجمعة التزامها الدائم بالسعي نحو تطوير وتيسير إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في إطار من الشفافية والمهنية والحرص الإنساني، بما يُرسّخ دورها المجتمعي والتأميني في دعم أسر المتضررين من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية.