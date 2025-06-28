شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: حققنا هدفنا فى خفض معدلات المواليد فى عام 2024 بدلا من 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، على هامش مؤتمر صحة أفريقيا، إنه تم عقد جلسة على إنجازات وزارة الصحة في مجال السكان، وكيف يمكن تحقيق أهدافنا بشكل أسرع في القضية السكانية.

وأضافت الدكتورة عبلة الألفى خلال مشاركتها بمؤتمر صحة أفريقيا، إننا اشتغلنا على الطفولة المبكرة، وهى أول 6 سنوات من عمر الطفل ونعتمد على أهم فترة في حياة الطفل، وربطنا بين المباعدة بين كل حمل بحق الطفل أن يتربى بمفردة في الألف يوم الذهبية الأولى، وحق كل طفل في أن تؤجل الأم حملها من أجلة حتى تستعد للحمل التالى نفسيا وجسمانيا وماليا.

وقالت، لذلك لابد للمباعدة ما بين الحملين ما بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا قلل من معدلات المواليد في مصر إلى أقل من 2 مليون، وحاليا أصحبت عدد المواليد مليون و960 في عام 2024 خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023.

وقالت، إن هدفنا هو الاهتمام بصحة الآم والطفل للحصول على حقهم في الصحة والتعليم.

وأوضحت، إن مصر قدمت نموذجها الذى حقق نتائج كبيرة على الأرض المبنى على التنمية السكانية و البشرية بدلا من التركيز على عدد المواليد فقط، واستطعنا أن نحقق أهدافنا في عام 2024 والذى كان متوقع تنفيذه في عام 2027، ولكن الاستراتيجية التي وضعناها لكى يكون الأطفال صحتهم على أعلى مستوى ويحصلون على حقهم في التعليم والحماية المجتمعية بحيث نصل بهم الى نشىء قادر على خدمة المجتمع.

وأضافت، إن هذا تم من خلال وضع خطة واحدة ونعمل جميعا بتعاون جميع الجهات لتحقيق مبدأ اللامركزية وكل محافظ ومدير مديرية ينفذ استراتيجيته في محافظتة لأن صفات السكان تختلف من محافظة لمحافظة، وما بين سكان وسكان آخرين وبالتالي لا نستطيع أن نضع قانون واحد لكل المحافظات ولكل الفئات، مشيرة إلى أننا نعمل من خلال 37 هيئة مع بعض لكى نستطيع أن نتخذ خطوات سليمة.

