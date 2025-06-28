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رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا

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  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 2/12
  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 3/12
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  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 6/12
  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 7/12
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  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 9/12
  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 10/12
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  • رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا 12/12

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

السبت، 28 يونيو 2025 01:35 م

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أحد أكبر المستودعات والمناطق اللوجيستية فى إفريقيا لشركة جوميا، وذلك عقب افتتاحه أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (1)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (2)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (3)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (4)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (5)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (6)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (7)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (8)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (9)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (10)

 

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية (11)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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