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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفىالسبت، 28 يونيو 2025 01:35 م
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أحد أكبر المستودعات والمناطق اللوجيستية فى إفريقيا لشركة جوميا، وذلك عقب افتتاحه أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.
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