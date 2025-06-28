شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 1000 مواطن يعملون بمصنع BSH داخل مصر بإنتاج نصفه للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصنع BSH للأجهزة المنزلية في مصر يوفر ألف فرصة عمل للمصريين مدربين على أعلى مستوى، بما يضمن خروج منتج بجودة عالمية قادرة على منافسة منتجات الشركة في مختلف أسواق العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان، أن المصنع سينتج نحو 350 ألف وحدة سنويًا من أجهزة الطهي، متوقعًا أن يُخصص نصف الإنتاج للتصدير، مما يعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن نسبة المكون المحلي في إنتاج مصنع BSH للأجهزة المنزلية وصلت حاليًا إلى نحو 50%، ومن المقرر أن تتجاوز 70% خلال عامين.

وأشار إلى أن الشركة تدرس إدخال مزيد من المنتجات الجديدة في السوق المصري، بما يدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية.