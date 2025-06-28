شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيرانى: سنرد على أى اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي‌ محمد نائيني، من أن "الرد على أي اعتداء جديد سيكون مختلفا وأشد قوة وأكثر تدميرا".

ووصف نائيني، حسبما أفادت قناة (العالم) الإيرانية اليوم (السبت)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن طهران بـ"العبثية"، مطالبا في الوقت نفسه ترامب بأن يتوقف عن هذه السياسات الناتجة عن الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام إيران.

وتأتي هذه التطورات ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التي قال فيها "سأفكر فى قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم".

وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم قبل ساعات المرشد الإيراني، على خامنئي، معتبرا أنه أنقذه من "موت شنيع ومشين"، لافتا إلى إلغائه فكرة رفع العقوبات عن طهران بعد إعلان خامنئي النصر، وتوجيه ضربة قاسية إلى أمريكا.