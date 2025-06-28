شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: مصر تمتلك 6 مصانع لإنتاج اللقاحات ومخازن استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتورهشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش حفل ختام مؤتمر صحة أفريقيا، إننا قمنا مع وفد من مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى، لزيارة المخازن الاستراتيجية لدينا، وقريبا سيتم افتتاح هذه المخازن لتخزين اللقاحات فى مصر، والتي ستخدم القارة الأفريقية كلها من خلال تصدير اللقاحات.



د هشام ستيت

وقال، خلال مؤتمر صحة افريقيا الذى استمرعلى مدى 3 أيام، إن هناك مصانع جاهزة لتصنيع اللقاحات في مصر، ويجرى حاليا تدريب الكوادر لإنتاج هذه اللقاحات بالشراكة مع المغرب، والعمل على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي فى تقديم الخدمة الصحية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الدكتور هشام بدر نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إنه تم عقد جلسة خاصة عن تصنيع اللقاحات واستراتيجية توطين صناعة اللقاحات فى مصر، وتم تدشين الاستراتيجية فى نوفمبر 2024، موضحا أنه بمجرد تدشين الاستراتيجية تم تفعيلها على مستوى المصنعين المحليين.

وأضاف، إن مصر تمتلك 6 مصانع لتصنيع اللقاحات على مستويات مختلفة، منها من يعمل حاليا، ومنها على وشك التشغيل فى 2026، ومنها فى مرحلة التخطيط بحيث تبدأ العمل فى 2027، مؤكدا، إن الهدف من الاستراتيجية هو تصنيع 65% من احتياجات الدولة المصرية من اللقاحات عام 2035، وهذا سيتم تحقيقه بالرؤية السياسية والدعم السياسي، واليوم وفى هذه الجلسة كانت ثرية جدا بحضور الجهات الحكومية، وهيئة الشراء الموحد، ومركز السيطرة على الأمراض الأفريقى، وهيئة الدواء وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.



وقال، إن مصر تحتاج إلى 65 مليون جرعة من اللقاح فى برنامج التطعيم القومى، موضحا، إن هدفنا هو تغطية 10 أمراض باللقاحات، وانتاجهم فى مصر بحلول عام 2035، وهذا هو هدف الاستراتيجية القومية وهو إنتاج 65% من اللقاحات بحلول 2035 .

وأشار إلى منظمة الصحة العالمية تعمل على تقييم هذه اللقاحات لخدمة قارة أفريقيا بهدف التصدير فيما بعد، موضحا إن مركز السيطرة على الأمراض تحدث عن الشراء الموحد فى قارة أفريقيا وكيف نستطيع أن نستغل الخبرات المصرية فى هيئة الشراء الموحد المصرية، لدعم تدشين الشراء الموحد فى قارة أفريقيا وخصوصا إننا نمتلك تكنولوجيا التحول الرقمى التى تم اختبارها لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء مخازن استراتيجية لتكون مصر هى الدولة التى يتم فيها تخزين اللقاحات وخاصة إن 15% من طاقتها هى سلاسل مبردة.

وقال، إن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر ضمن 6 دول لأنها مؤهلة فى قارة أفريقيا، لنقل تكنولوجيا mRNA، موضحا، إن هناك شركة مصرية فى مرحلة نقل تكنولوجيا mRNA حاليا.