شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شيعت إيران صباح السبت، جثامين عدد من ضحايا هجمات إسرائيل الأخيرة في موكب يضم الضحايا من مختلف شرائح الشعب الإيراني، من أطفال ونساء وعلماء وقادة وآخرين، من ساحة الثورة الإسلامية إلى ساحة الحرية بالعاصمة طهران.

وامتلأت ساحة الثورة الإسلامية بحشود غفيرة، رافعين رايات حمراء وتُظهر الشعارات المناهضة للصهيونية وأمريكا المكتوبة خلال تشييع 60 ضحية، والتي سيتم دفنهم في بعض الأماكن المقدسة في طهران وجنة الزهراء والمدن الأخرى.

وشارك كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، ووزير الخارجية ، عباس عراقجي، و الجنرال قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مراسم التشييع.

واكتظ مترو طهران بالمواطنين المتوافدين إلى ساحة الثورة للمشاركة في مراسم تشييع الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وأقيمت الجمعة، مراسم تشييع جثامين 15 قتيلا من ضحايا الحرب التي استمرت 12 يوميا بين البلدين، بحضور زوار وأهالي مدينة مشهد الرضا من ساحة التعبئة (البسييج) إلى الحرم الرضوي المقدس.

وتبادلت إسرائيل وإيران، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق الهدنة بين الجانبين حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، بعد 12 يوما من الحرب بين البلدين ورحبت دول العالم بالاتفاق رغم هشاشته، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين الطرفين "دخل حيز التنفيذ"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه، لكنه عاد وأكد أنه ليس راض على طهران وتل أبيب بعد انتهاك الاتفاق،



توابيت القتلى



الرئيس الإيراني في الجنازة