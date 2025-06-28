شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات جسيمة مثل عرقلة الحركة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأونروا أن الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات جسيمة مثل عرقلة الحركة الآمنة وعدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.