شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على البلدات والأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عدوانًا شاملًا على قطاع غزة خلف أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.