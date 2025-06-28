شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا انتشرت عن طريق الخفافيش مباشرة أو من خلال حيوان وسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المجموعة الاستشارية العلمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بأصول مسببات الأمراض الجديدة ساجو (SAGO)، وهي لجنة مكونة من 27 خبيراً مستقلاً ودولياً ومتعدد التخصصات، اليوم تقريرها حول أصول فيروس كورونا SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسؤول عن جائحة كورونا.

وخلصت إلى أن "ثقل الأدلة المتاحة يشير إلى انتشار حيواني، إما مباشرة من الخفافيش أو من خلال مضيف وسيط".

وأضافت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه قد تقدمت المجموعة الاستشارية ساجو SAGO في فهم أصول مرض كورونا، ولكن كما يقولون في تقريرهم، لم يتم توفير الكثير من المعلومات اللازمة لتقييم جميع الفرضيات بشكل كامل.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أشكر جميع أعضاء منظمة ساجو SAGO الـ 27 على تكريس وقتهم وخبرتهم لهذا المشروع العلمي بالغ الأهمية على مدار أكثر من 3 سنوات".

وأضاف: "في الوضع الراهن، يجب أن تبقى جميع الفرضيات مطروحة، بما في ذلك التسرب الحيواني وتسريب المختبرات، ونواصل مناشدة الصين وأي دولة أخرى لديها معلومات حول أصول كورونا أن تشارك هذه المعلومات بصراحة، حرصًا على حماية العالم من الأوبئة المستقبلية".

في تقريرها، نظرت المجموعة الاستشارية ساجو SAGO في الأدلة المتاحة للفرضيات الرئيسية لأصول كورونا وخلصت إلى أن "ثقل الأدلة المتاحة يشير إلى انتشار حيواني، إما مباشرة من الخفافيش أو من خلال مضيف وسيط.

طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة مئات التسلسلات الجينية من الأفراد المصابين بفيروس كورونا في بداية الجائحة، ومعلومات أكثر تفصيلاً عن الحيوانات المباعة في أسواق ووهان، ومعلومات عن العمل المنجز وظروف السلامة الحيوية في مختبرات ووهان، و حتى الآن، لم تُشارك الصين هذه المعلومات مع مكتب الإحصاءات الزراعية أو منظمة الصحة العالمية.

نشرت المجموعة الاستشارية ساجو SAGO نتائجها وتوصياتها الأولية في تقرير بتاريخ 9 يونيو 2022، يُحدّث تقرير اليوم هذا التقييم استنادًا إلى أوراق بحثية ومراجعات مُحكّمة، بالإضافة إلى معلومات غير منشورة متاحة ودراسات ميدانية ومقابلات وتقارير أخرى، بما في ذلك نتائج التدقيق والتقارير الحكومية وتقارير الاستخبارات. عقدت ساجو SAGO اجتماعاتٍ بأشكالٍ مُختلفة 52 مرة، وعقدت جلسات إحاطة مع باحثين وأكاديميين وصحفيين وغيرهم.

قالت الدكتورة مارييتجي فينتر، رئيسة المجموعة والأستاذة المتميزة ورئيسة كرسي أبحاث الصحة الواحدة في اللقاحات ومراقبة التهديدات الفيروسية الناشئة بجامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا: "كما جاء في التقرير، هذا ليس مسعىً علميًا فحسب، بل هو ضرورة أخلاقية". وأضافت: "إن فهم أصول فيروس كورونا وكيف تسبب في جائحة أمرٌ ضروري للمساعدة في منع الأوبئة المستقبلية، وإنقاذ الأرواح وسبل العيش، والحد من المعاناة العالمية".

في دورة استثنائية لجمعية الصحة العالمية أواخر عام 2020، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قرارًا يطلب من المنظمة دراسة أصول فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، وبناءً على ذلك، سافرت بعثة مشتركة من خبراء دوليين وصينيين إلى الصين في يناير وفبراير 2021، ونشرت تقريرها في مارس من ذلك العام.

في يوليو2021، أطلق الدكتور تيدروس مبادرة ساجو SAGO بهدفين: أولاً، تصميم إطار عالمي للتحقيق في أصول مسببات الأمراض الناشئة والمعاودة، والتي نشرتها العام الماضي، وثانياً، تطبيق هذا الإطار لتقييم الأدلة العلمية لتحديد أصول كورونا، لا يزال العمل على فهم أصول فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) غير مكتمل.

ترحب منظمة الصحة العالمية بأي أدلة إضافية حول أصول كورونا، وتظل ساجو SAGO ملتزمة بمراجعة أي معلومات جديدة في حال توفرها.