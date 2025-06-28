شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد غدًا تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدا الأحد 29 يونيو 2025، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

واعتمد المحافظ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.

ويعتمد تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة على درجات الطلاب والمجمع التكراري للمجموع وارتفاع الدرجات للطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية، فإذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطلاب حاصلة على درجات مرتفعة سوف تحدد درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة بشكل مرتفع، كما يتم تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 حسب المقاعد والأعداد المطلوبة في الثانوية العامة أو الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2025-2026.