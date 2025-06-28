شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة العريش والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات ، اليوم السبت ، المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة العريش، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المرشحين بالقائمة النهائية فى البرامج التى تقدموا بها أثناء الترشيح والتى تتضمن خطط النهوض بالجامعة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة العريش:

1. الدكتور حسن الدمرداش – رئيس جامعة العريش الحالى.

2. الدكتور حاتم سلامة – وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

3. الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد محمد – القائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

4. الدكتور محمود علي أحمد السيد – عميد كلية التربية.

5. الدكتور عيد علي محمد موسى – القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى.

6. الدكتور محمد عطية سالمان – رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان بكلية الزراعة.

7. الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال – أستاذ بقسم علوم الأغذية والألبان بكلية العلوم الزراعية.

8. الدكتور عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زُلال – أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.