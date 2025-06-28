شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة جديدة على خط المنصورة / شربين / قلين، بداية من اليوم السبت، بشكل تجريبى، وذلك تزامناً مع الانتهاء من إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وفى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

وبيانها كالآتى: - تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق. - تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقاً للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .

ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889 / 506 / 495 ) طبقا للجداول المرفقة.

خط المنصورة شربين قلين

خط المنصورة شربين قلين

خط المنصورة شربين قلين

خط المنصورة شربين قلين

خط المنصورة شربين قلين

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز