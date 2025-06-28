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اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد

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  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 1/6
  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 2/6
  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 3/6
  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 4/6
  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 5/6
  • اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد 6/6

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القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة جديدة على خط المنصورة / شربين / قلين، بداية من اليوم السبت، بشكل تجريبى، وذلك تزامناً مع الانتهاء من إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، وفى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

وبيانها كالآتى:

- تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقاً للجدول المرفق.


كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .
ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889 / 506 / 495 ) طبقا للجداول المرفقة.

 

خط المنصورة شربين قلين (1)
خط المنصورة شربين قلين 

 

خط المنصورة شربين قلين (2)
خط المنصورة شربين قلين 

 

خط المنصورة شربين قلين (3)
خط المنصورة شربين قلين 

 

خط المنصورة شربين قلين (4)
خط المنصورة شربين قلين 

 

خط المنصورة شربين قلين (5)
خط المنصورة شربين قلين

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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