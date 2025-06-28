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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط المنصورة شربين قلين.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر
وبيانها كالآتى:
- تشغيل قطار 483 – 484 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى المنصورة وقلين حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 15:10 ويصل محطة قلين الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 481 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر بين محطتى قلين وشربين حيث يقوم من محطة قلين الساعة 04:00 ويصل محطة شربين الساعة 06:35 طبقاً للجدول المرفق.
كما قررت الهيئة اعتباراً من يوم 28 / 6 / 2025 امتداد قطار 485 ( تحيا مصر ) لمحطة المنصورة طريق وصلة بطرة / بسنديلة المستجدة برقم 482 حيث يصل المنصورة الساعة 07:45 طبقا للجدول المرفق .
ويترتب على ذلك تعديل جدوال قطارات أرقام ( 892 – 889 / 506 / 495 ) طبقا للجداول المرفقة.
خط المنصورة شربين قلين
خط المنصورة شربين قلين
خط المنصورة شربين قلين
خط المنصورة شربين قلين
خط المنصورة شربين قلين
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