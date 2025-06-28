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44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في موازنة 2025/2026 لتعزيز التنافسية

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44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في موازنة 2025/2026 لتعزيز التنافسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخري

السبت، 28 يونيو 2025 05:30 ص

فى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.

ويأتى هذا الدعم المالى تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدا فى مادته الثالثة، حيث يتم تدبير المخصصات اللازمة من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ويُعد هذا الرقم خطوة غير مسبوقة فى مسار دعم الصادرات، حيث تستهدف الحكومة من خلاله تحفيز الصناعات التصديرية، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مؤشرات الميزان التجارى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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