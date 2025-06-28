شكرا لقرائتكم خبر عن حبس السائق المتسبب فى مصرع 19 شخصا بالمنوفية وإجراء تحليل مخدرات له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جهات التحقيق حبس السائق المتهم بالتسبب فى مصرع 19 فتاة من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية لقين مصرعهن فى لحظة واحدة فى حادث مأساوى على الطريق الإقليمى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اصطدمت شاحنة نقل بالميكروباص الذى كان يقلهن، وإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وقال الزميل محمد فتحى مراسل ”الخليج 365” بمحافظة المنوفية أن ضحايا حادث الطريق الإقليمى أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية أسفر عن مصرع عاملات باليومية، تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عاما، إثر تصادم مروع بين سيارة ميكروباص كانت تقلهن وأخرى نقل.

وكشف مراسل الخليج 365 بالمنوفية، خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الخليج 365 فى تغطية لآخر تطورات الواقعة أن الحادث وقع فى تمام الساعة العاشرة صباحا، عندما اصطدمت سيارة نقل بالميكروباص الذى كان يقل الفتيات إلى عملهن فى إحدى المزارع، مبيناً أن سائق النقل كان نائما أثناء القيادة حسب ما كشفت مصادره، وفور وقوع الحادث فر هاربا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته للجهات المختصة بالتحقيق معه فى الحادث، كما تم سحب عينة منه للتأكد من تعاطيه أو عدم تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.