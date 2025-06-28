شكرا لقرائتكم خبر عن الشعرية سريعة التحضير.. هل هى وجبة سريعة أم خطر خفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

الشعرية سريعة التحضير، أو "النودلز الفورية"، أصبحت وجبة طاغية في الأسواق العالمية، يحبها الشباب والأطفال خاصةً لنكهاتها المتعددة، وهي سهلة التحضير، قليلة التكلفة، وتبقى صالحة لفترة طويلة، مما جعلها تنتشر بسرعة قياسية.

ماذا تحتوى هذه الوجبة السريعة؟

تتكون الشعرية سريعة التحضير بشكل أساسي من الدقيق والماء، ويُضاف إليها التوابل وملح الطعام وكربونات الصوديوم، غالبًا ما تجد بها صبغة التارترازين، وهي ملون أصفر صناعي، وأيضًا مادة أحادي جلوتامات الصوديوم (MSG)، وهي الذي يعطيها طعمها المميز.

المخاطر الصحية: الجانب المظلم للنودلز

للأسف، مادة أحادي جلوتامات الصوديوم (MSG) ليست بريئة تمامًا، فلها أضرار صحية على الجهاز الهضمي والعصبي، وقد تكون من أهم مسببات مرض الزهايمر وتدمير خلايا المخ. كما تسبب أمراض الحساسية، الصداع، وضعف الجهاز المناعي.

هذه الوجبات فقيرة جدًا بالألياف، المعادن، والبروتين. سعراتها الحرارية العالية تؤدي إلى زيادة الوزن، ومحتواها المرتفع من الصوديوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

الشعرية سريعة التحضير تأتي بنوعين رئيسيين في الأسواق:

المقلية: وهي الأكثر شيوعًا ومحبوبة أكثر لطعمها، لكنها للأسف تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت

المجففة بالبخار: وتعتبر خيارًا صحيًا أكثر

نحو بدائل صحية: أبحاث لتطوير النودلز المغذية

في ظل هذه المخاطر، بدأت الأبحاث تتجه لإنتاج شعيرية صحية، غالبًا ما تُصنع هذه الأنواع من دقيق القمح الكامل، أو الشوفان، أو الأرز البني. تحتوي على كميات أقل من الصوديوم والدقيق الأبيض، وتُضاف إليها مكونات طبيعية مثل الخضروات المجففة أو البروتين النباتي.

مؤخرًا، ركزت دراسات على تدعيم الشعرية بالألياف، الفيتامينات، المعادن، والبروتين، مع الاستغناء التام عن مادة أحادي جلوتامات الصوديوم. على سبيل المثال، نجحت إحدى الدراسات في تدعيم الشعرية بمسحوق المشروم ومسحوق المورينجا، و هذه المكونات الطبيعية توفر الألياف، البروتين، المعادن، والفيتامينات، وتقدم نكهة وطعمًا مشابهين جدًا للمنتجات المتوفرة في الأسواق، والأهم أنها تكون مجففة وليست مقلية، مما يرفع قيمتها الغذائية بشكل كبير.

الشعرية الصحية: خيار أفضل لك ولأطفالك

الشبع يدوم أطول: بفضل الألياف الإضافية، تشعر بالشبع لفترة أطول.

أكثر أمانًا لقلبك وكليتيك: لاحتوائها على صوديوم ودهون مشبعة أقل.

وجبة متوازنة: يمكن دمجها بسهولة في نظام غذائي صحي بإضافة الخضروات أو البروتين.

ممتازة للأطفال: لأنها خالية من المواد الحافظة والمنكهات الصناعية الضارة.