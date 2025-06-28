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وزار الصحة توضح 5 معلومات هامة عن لبن السرسوب .. تفاصيل

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وزار الصحة توضح 5 معلومات هامة عن لبن السرسوب .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 28 يونيو 2025 01:00 ص

كشفت وزارة الصحة عن 5 معلومات هامة عن لبن السرسوب وتتضمن

- لبن أصفر لزج كميته تكفي معدة مولود
- استمر في النزول منذ الولادة حتى الوصول إلى ما بين اليوم الـ 3 إلى الـ7 بعد الوضع
- مفيد للطفل ويعطيه أولا الذي تحميله من الأمراض لاحتوائه على أجسام مقاومة للعدوى ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات

- بروتين غني بالبروتينات الكافية لنمو الطفل
- تحديد نسبة معينة للطفل بالصفراء التكاثرية (الطبيعية)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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